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    Полицейский, оформлявший ДТП у Саперного, пострадал в новом ДТП. Под удар попала стоящая машина

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    3 комментария

    Сотрудник полиции пострадал в результате ДТП в Приозерском районе Ленинградской области. Подробности «Фонтанке» сообщили 18 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

    ДТП произошло 16 декабря около 18 часов на 3-м километре автодороги Саперное — Джатиево — Мельниково. По предварительным данным, 43-летний водитель «Сузуки Гранд Витары» на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в патрульную «Ладу Весту», которая стояла на обочине во встречном направлении с включенными проблесковыми маячками.

    В это время в «Ладе» находился 32-летний инспектор ГИБДД, который оформлял случившееся ранее ДТП. Он получил травмы и был госпитализирован.

    «Полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — отмечается в сообщении.

    Похожее ДТП произошло в том же Приозерском районе 17 декабря. В Сосново водитель «Хёндэ Соляриса», удирая от ГИБДД, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ, удар зафиксировала видеокамера. Погибла женщина, пострадал мужчина.

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    Комментарии 3

    Гость18 Дек 2023 в 13:14
    Ударил на спор?
    +0−0
    Гость18 Дек 2023 в 12:40
    пофиг
    +1−0
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