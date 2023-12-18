Полицейский, оформлявший ДТП у Саперного, пострадал в новом ДТП. Под удар попала стоящая машина

Сотрудник полиции пострадал в результате ДТП в Приозерском районе Ленинградской области. Подробности «Фонтанке» сообщили 18 декабря в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.
ДТП произошло 16 декабря около 18 часов на 3-м километре автодороги Саперное — Джатиево — Мельниково. По предварительным данным, 43-летний водитель «Сузуки Гранд Витары» на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в патрульную «Ладу Весту», которая стояла на обочине во встречном направлении с включенными проблесковыми маячками.
В это время в «Ладе» находился 32-летний инспектор ГИБДД, который оформлял случившееся ранее ДТП. Он получил травмы и был госпитализирован.
«Полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — отмечается в сообщении.
Похожее ДТП произошло в том же Приозерском районе 17 декабря. В Сосново водитель «Хёндэ Соляриса», удирая от ГИБДД, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ, удар зафиксировала видеокамера. Погибла женщина, пострадал мужчина.