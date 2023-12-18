Гость на «Солярисе» в Сосново увидел ДПС, помчал обратно и устроил смертельное ДТП. Удар попал на видео

Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Приозерском районе Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело, предполагаемый виновник задержан и помещён в ИВС. Подробности стали известны «Фонтанке» 18 декабря.



ДТП произошло 17 декабря около часа ночи в посёлке Сосново, на пересечении улиц Ленинградская и Вокзальная. По предварительным данным, 33-летний мужчина на «Хёндэ Солярисе» ехал по Ленинградской улице и увидел впереди машину ГИБДД. Сотрудники ДПС проверяли автомобилистов в рамках операции «Нетрезвый водитель». Водитель «Соляриса» остановился, выключив фары, развернулся и рванул назад, резко набирая скорость. Сотрудники ГИБДД увидели этот манёвр и пустились за ним. На закруглении дороги водитель «Соляриса» на справился с управлением на скорости, машину занесло на встречную полосу — прямо в ехавший там ВАЗ-21053. Столкновение было лобовым. Момент ДТП попал на видео, его опубликовал паблик «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».