Гость на «Солярисе» в Сосново увидел ДПС, помчал обратно и устроил смертельное ДТП. Удар попал на видео

Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Приозерском районе Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело, предполагаемый виновник задержан и помещён в ИВС. Подробности стали известны «Фонтанке» 18 декабря.
ДТП произошло 17 декабря около часа ночи в посёлке Сосново, на пересечении улиц Ленинградская и Вокзальная. По предварительным данным, 33-летний мужчина на «Хёндэ Солярисе» ехал по Ленинградской улице и увидел впереди машину ГИБДД. Сотрудники ДПС проверяли автомобилистов в рамках операции «Нетрезвый водитель». Водитель «Соляриса» остановился, выключив фары, развернулся и рванул назад, резко набирая скорость. Сотрудники ГИБДД увидели этот манёвр и пустились за ним. На закруглении дороги водитель «Соляриса» на справился с управлением на скорости, машину занесло на встречную полосу — прямо в ехавший там ВАЗ-21053. Столкновение было лобовым. Момент ДТП попал на видео, его опубликовал паблик «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
В результате аварии погибла 55-летняя пассажирка «Соляриса». 61-летний водитель «Жигулей» (житель Приозерского района) в тяжёлом состоянии госпитализирован.
Водитель «Соляриса» задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Уголовное дело возбуждено по части 4, пункт «а», статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенно лицом в состоянии опьянения. По данным 47news, у водителя в крови выявили алкоголь в количестве 0,334 промилле. По информации «Фонтанки», это гражданин Узбекистана, не состоящий в России на миграционном учёте. «Солярис» не его, он принадлежит жителю Московской области. А ВАЗ, с которым он столкнулся, — жителю Москвы.