Пенсионера из Кронштадта родственники обвинили в педофилии в отношении трех детей

Петербуржец написал заявление на отчима жены, обвинив его в педофилии.
Мужчина принес заявление накануне около четырех дня в ОМВД Кронштадтского района, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 декабря. По предварительной информации, он сообщил, что отчим его жены, 75-летний житель Кронштадта, с 2022 года по сей день совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его детей 3, 6 и 10 лет.
Проводится проверка по заявлению.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.