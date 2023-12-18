    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -2

    3 м/с, зап

    753мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.7eur98.42

    Пенсионера из Кронштадта родственники обвинили в педофилии в отношении трех детей

    1441
    7 комментариев

    Петербуржец написал заявление на отчима жены, обвинив его в педофилии.

    Мужчина принес заявление накануне около четырех дня в ОМВД Кронштадтского района, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 декабря. По предварительной информации, он сообщил, что отчим его жены, 75-летний житель Кронштадта, с 2022 года по сей день совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его детей 3, 6 и 10 лет.

    Проводится проверка по заявлению.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПенсионерПедофилия
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close