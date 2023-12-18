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    Из пожара на Энтузиастов спасали людей, один в больнице

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    1 комментарий

    Минувшая ночь в Петербурге оказалась богата на серьёзные пожары. В Красногвардейском районе пришлось спасать людей из квартиры.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на проспект Энтузиастов, 47, корпус 1, поступил 18 декабря в 4:30. В трёхкомнатной квартире горели постельные принадлежности, огонь охватил три квадратных метра. На место прибыли три расчёта МЧС (15 человек личного состава). Они ликвидировали пожар уже к 4:52. Трёх человек эвакуировали из квартиры.

    «В результате пожара пострадал человек, госпитализирован в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении.

    Крупный пожар случился незадолго до этого в Кировском районе — на Малом Резвом острове на реке Екатерингофка. Там нашли погибшего.

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    Гость18 Дек 2023 в 08:20
    Невский район же
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