Из пожара на Энтузиастов спасали людей, один в больнице

Минувшая ночь в Петербурге оказалась богата на серьёзные пожары. В Красногвардейском районе пришлось спасать людей из квартиры.



Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на проспект Энтузиастов, 47, корпус 1, поступил 18 декабря в 4:30. В трёхкомнатной квартире горели постельные принадлежности, огонь охватил три квадратных метра. На место прибыли три расчёта МЧС (15 человек личного состава). Они ликвидировали пожар уже к 4:52. Трёх человек эвакуировали из квартиры.

«В результате пожара пострадал человек, госпитализирован в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении.

