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    «Единая Россия» ввела обязательные членские взносы по многочисленным просьбам

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    Члены «Единой России» обязательно должны будут платить членские взносы, решили делегаты съезда партии 17 декабря. Они проголосовали за внесение изменений в устав партии.

    Как заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, решение было принято «по многочисленным просьбам регионов». Обращения поступили из 20 регионов, а пионером инициативы стал Татарстан, пишет «Интерфакс».

    Что касается размеров, сроков и порядка уплаты, то эти организационные моменты оставили на суд региональных отделений «Единой России».

    Как писала «Фонтанка», также на съезде «Единой России» единогласно поддержали кандидатуру Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.

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    Комментарии 70

    26504799117 Дек 2023 в 23:03
    Грустить надо. Взносы из бюджета идут.
    +0−0
    Гость17 Дек 2023 в 22:53
    Считаю что любая партия должна содержатся на членские взносы, а не на государственные дотации. Давно пора было это сделать.
    +0−0
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