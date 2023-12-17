«Единая Россия» ввела обязательные членские взносы по многочисленным просьбам

Члены «Единой России» обязательно должны будут платить членские взносы, решили делегаты съезда партии 17 декабря. Они проголосовали за внесение изменений в устав партии.
Как заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, решение было принято «по многочисленным просьбам регионов». Обращения поступили из 20 регионов, а пионером инициативы стал Татарстан, пишет «Интерфакс».
Что касается размеров, сроков и порядка уплаты, то эти организационные моменты оставили на суд региональных отделений «Единой России».
Как писала «Фонтанка», также на съезде «Единой России» единогласно поддержали кандидатуру Владимира Путина на предстоящих президентских выборах.