Гладков: во время обстрела в Теребрено никто из жителей не пострадал

Во время обстрела села Теребрено в Белгородской области среди мирного населения никто не пострадал. Поврежден один дом.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал некоторые детали обстрела, о котором он же сообщил днем 17 декабря.

«По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. Есть разрушения: повреждены один частный жилой дом и беседка. В светлое время суток подомовой обход будет продолжен», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он также добавил, что аварийные службы начали ремонт ЛЭП и газовых труб.