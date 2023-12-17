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    Гладков: во время обстрела в Теребрено никто из жителей не пострадал

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    26 комментариев

    Во время обстрела села Теребрено в Белгородской области среди мирного населения никто не пострадал. Поврежден один дом.

    Губернатор Вячеслав Гладков рассказал некоторые детали обстрела, о котором он же сообщил днем 17 декабря.

    «По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет. Есть разрушения: повреждены один частный жилой дом и беседка. В светлое время суток подомовой обход будет продолжен», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

    Он также добавил, что аварийные службы начали ремонт ЛЭП и газовых труб.

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    Комментарии 26

    28024171717 Дек 2023 в 22:38
    очень жаль местных, чисто по человечески.
    +0−0
    Гость17 Дек 2023 в 21:00
    Свободу России!!!
    +2−0
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