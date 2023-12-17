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    Губернатор Гладков: в селе Белгородской области идет стрелковый бой

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    78 комментариев

    Село Теребрено Краснояружского района Белгородской области находится под обстрелом днем 17 декабря. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    По словам губернатора, на границе села «идет стрелковый бой с противником». В нескольких селах повреждены ЛЭП. Пока что аварийные службы не могут начать восстановительные работы, они ждут согласования с Минобороны.

    Также Гладков описал, какие удары были нанесены по региону накануне. В Белгородском районе было выпущено шесть снарядов, с БПЛА скинули взрывное устройство и осколочный боеприпас. Еще два села были атакованы дронами-камикадзе. Никто не пострадал.

    В Борисовском районе стреляли из миномета по хутору Лозовая Рудка. Еще семь прилетов было в Волоконовском районе. Также обошлось без пострадавших и разрушений.

    В Грайворонском районе стреляли по двум селам и одному хутору, без последствий.

    В Краснояружском районе с БПЛА скидывали взрывчатку и обстреляли окраину села Староселье. Тоже без пострадавших.

    Пассажир «Газели» был ранен в поселке Красное с помощью дрона-камикадзе.

    «Также в селе Красное под минометный обстрел попала животноводческая ферма — установлено три прилета. Погибло 12 коров, осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище», — пишет Гладков.

    Еще 12 снарядов были выпущены по селу и хутору, упал один дрон в селе Муром. Никто не пострадал.

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    Комментарии 78

    ProstoZloy17 Дек 2023 в 15:41
    Ну, чего всполошились-то? Как раз для таких случаев электронное голосование и придумано. Всё пройдет по плану!
    +0−0
    капралъ17 Дек 2023 в 15:40
    а нас-то за что?
    +0−0
    Гость17 Дек 2023 в 15:40
    Противные противники
    +0−0
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