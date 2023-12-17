Губернатор Гладков: в селе Белгородской области идет стрелковый бой

Село Теребрено Краснояружского района Белгородской области находится под обстрелом днем 17 декабря. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, на границе села «идет стрелковый бой с противником». В нескольких селах повреждены ЛЭП. Пока что аварийные службы не могут начать восстановительные работы, они ждут согласования с Минобороны.

Также Гладков описал, какие удары были нанесены по региону накануне. В Белгородском районе было выпущено шесть снарядов, с БПЛА скинули взрывное устройство и осколочный боеприпас. Еще два села были атакованы дронами-камикадзе. Никто не пострадал.