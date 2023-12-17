Губернатор Гладков: в селе Белгородской области идет стрелковый бой

Село Теребрено Краснояружского района Белгородской области находится под обстрелом днем 17 декабря. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, на границе села «идет стрелковый бой с противником». В нескольких селах повреждены ЛЭП. Пока что аварийные службы не могут начать восстановительные работы, они ждут согласования с Минобороны.
Также Гладков описал, какие удары были нанесены по региону накануне. В Белгородском районе было выпущено шесть снарядов, с БПЛА скинули взрывное устройство и осколочный боеприпас. Еще два села были атакованы дронами-камикадзе. Никто не пострадал.
В Борисовском районе стреляли из миномета по хутору Лозовая Рудка. Еще семь прилетов было в Волоконовском районе. Также обошлось без пострадавших и разрушений.
В Грайворонском районе стреляли по двум селам и одному хутору, без последствий.
В Краснояружском районе с БПЛА скидывали взрывчатку и обстреляли окраину села Староселье. Тоже без пострадавших.
Пассажир «Газели» был ранен в поселке Красное с помощью дрона-камикадзе.
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«Также в селе Красное под минометный обстрел попала животноводческая ферма — установлено три прилета. Погибло 12 коров, осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище», — пишет Гладков.
Еще 12 снарядов были выпущены по селу и хутору, упал один дрон в селе Муром. Никто не пострадал.