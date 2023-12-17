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    Суд арестовал петербуржца по подозрению в убийстве первоклассницы в конце 90-х

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    3 комментария

    Выборгский районный суд арестовал Николая Федорова, подозреваемого в убийстве ребенка. Мужчину задержали спустя 24 года после смерти девочки.

    По данным следствия, 7 апреля 1999 года Федоров, находясь в нетрезвом виде, позвонил в одну из квартир на Придорожной аллее на окраине Петербурга. Ребенок был дома один и открыл дверь. Подозреваемый изнасиловал беспомощную семилетнюю девочку, а затем задушил. Мужчина полностью признал вину. На момент совершения преступления ему было 15 лет.

    Суд арестовал его до 15 января 2024 года. Ранее его судили за кражу и хулиганство. Судя по всему, все эти годы он жил в Петербурге.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 3

    Гость17 Дек 2023 в 19:36
    всё тайное становится явным.

    для кого эта новость расчитана?
    15-летние не читают газеты.

    а кто украл мои сбережения из времен СССР.
    я всё расследую.
    тайная полиция, которая не подвластна ни одной из структур во всем мире.
    как в этом фильме Вендетта.

    однажды будут судебные разбирательства и над теми, кто сегодня "вершит судьбы".
    и все скелеты в шкафу ихнем до тех пор там останутся.
    +0−0
    Гость17 Дек 2023 в 19:15
    Мужчину задержали спустя 24 года после смерти девочки.

    Если так и дальше пойдёт лет через 100-150 и до смертей в СПбГУ доберутся.
    +0−0
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