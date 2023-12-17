Суд арестовал петербуржца по подозрению в убийстве первоклассницы в конце 90-х

Выборгский районный суд арестовал Николая Федорова, подозреваемого в убийстве ребенка. Мужчину задержали спустя 24 года после смерти девочки.



По данным следствия, 7 апреля 1999 года Федоров, находясь в нетрезвом виде, позвонил в одну из квартир на Придорожной аллее на окраине Петербурга. Ребенок был дома один и открыл дверь. Подозреваемый изнасиловал беспомощную семилетнюю девочку, а затем задушил. Мужчина полностью признал вину. На момент совершения преступления ему было 15 лет .

Суд арестовал его до 15 января 2024 года. Ранее его судили за кражу и хулиганство. Судя по всему, все эти годы он жил в Петербурге.