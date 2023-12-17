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    Устроивший драку на детском хоккейном матче тренер извинился, но всё равно уволен

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    11 комментариев

    Руководство хоккейного клуба «Крылья Советов» приняло решение уволить тренера Николая Платонова, который накануне во время матча подрался с тренером команды-соперника.

    Заявление клуба опубликовано 17 декабря на его сайте. Руководство принесло извинения пострадавшей стороне и отметило, что поведение своего тренера считает неприемлемым. Каналу «Матч ТВ» директор «Крыльев Советов» Алена Крылова рассказала, что выслушала аргументы Платонова, но не сочла их убедительными для того чтобы продолжить с ним трудовые отношения. Она также отметила, что клуб пытался связаться с пострадавшим тренером «Красной Машины» лично, но он не ответил.

    Извинения Платонова также опубликованы на сайте его уже бывшего клуба: «Был не прав, не совладал с эмоциями, поддавшись на словесную провокацию. Подобное случилось впервые за 10 лет моей работы с детьми. Хочу извиниться и перед своими ребятами, и родителями. Очень жаль, что не смогу продолжить работать с ними. Также хотел бы извиниться перед спортивной общественностью за то, что подорвал репутацию родного клуба и профессии детского тренера в целом».

    Как писала «Фонтанка», драка произошла накануне во время игры двух детских команд в Москве. Тренер «Красной Машины» Никита Илларионов сделал замечание арбитру, на что Платонов отреагировал словами: «Сначала привезите 12 человек на матч, потом будете что‑то говорить». Илларионов на это предложил ему идти жаловаться в свой клуб, после чего услышал: «Ты чего такой борзый?» и получил подсечку. По словам избитого тренера, он получил не менее 10 ударов в голову и шею.

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    Комментарии 11

    Гость17 Дек 2023 в 18:00
    Это сейчас в тренде. Надо наградить
    +0−0
    Су Люк Ын17 Дек 2023 в 17:51
    пацаны не Извиняются!
    +1−1
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