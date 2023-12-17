Устроивший драку на детском хоккейном матче тренер извинился, но всё равно уволен

Руководство хоккейного клуба «Крылья Советов» приняло решение уволить тренера Николая Платонова, который накануне во время матча подрался с тренером команды-соперника. Заявление клуба опубликовано 17 декабря на его сайте. Руководство принесло извинения пострадавшей стороне и отметило, что поведение своего тренера считает неприемлемым. Каналу « Матч ТВ » директор «Крыльев Советов» Алена Крылова рассказала, что выслушала аргументы Платонова, но не сочла их убедительными для того чтобы продолжить с ним трудовые отношения. Она также отметила, что клуб пытался связаться с пострадавшим тренером «Красной Машины» лично, но он не ответил.

Извинения Платонова также опубликованы на сайте его уже бывшего клуба: «Был не прав, не совладал с эмоциями, поддавшись на словесную провокацию. Подобное случилось впервые за 10 лет моей работы с детьми. Хочу извиниться и перед своими ребятами, и родителями. Очень жаль, что не смогу продолжить работать с ними. Также хотел бы извиниться перед спортивной общественностью за то, что подорвал репутацию родного клуба и профессии детского тренера в целом».