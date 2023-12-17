Устроивший драку на детском хоккейном матче тренер извинился, но всё равно уволен

Руководство хоккейного клуба «Крылья Советов» приняло решение уволить тренера Николая Платонова, который накануне во время матча подрался с тренером команды-соперника.
Заявление клуба опубликовано 17 декабря на его сайте. Руководство принесло извинения пострадавшей стороне и отметило, что поведение своего тренера считает неприемлемым. Каналу «
Извинения Платонова также опубликованы на сайте его уже бывшего клуба: «Был не прав, не совладал с эмоциями, поддавшись на словесную провокацию. Подобное случилось впервые за
Как писала «Фонтанка», драка произошла накануне во время игры двух детских команд в Москве. Тренер «Красной Машины» Никита Илларионов сделал замечание арбитру, на что Платонов отреагировал словами: «Сначала привезите 12 человек на матч, потом будете что‑то говорить». Илларионов на это предложил ему идти жаловаться в свой клуб, после чего услышал: «Ты чего такой борзый?» и получил подсечку. По словам избитого тренера, он получил не менее 10 ударов в голову и шею.