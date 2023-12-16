«Россия 25» под руководством Ротенберга вырвала победу у Белоруссии

Победой команды «Россия 25» завершился матч Кубка Первого канала против сборной Белоруссии, который проходил в Петербурге 16 декабря. Российская команда, которой руководил Роман Ротенберг, победила со счетом 5:3.
Команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга отставала по счёту в каждом из периодов. Первую шайбу забросил белорус Степан Фальковский, на что хозяева ответили точным ударом Никиты Гребёнкина. Во втором периоде Роман Горбунов вывел гостей вперед, но вскоре Василий Глотов вернул равенство. В середине третьего периода Вадим Мороз снова поднял сборную Белоруссии вперед, однако за несколько минут до финальной сирены Александр Никишин сравнял счёт. На предпоследней минуте команда «Россия 25» забила еще одну шайбу в большинстве, а финальный гол на последней минуте забросил Илья Сафонов.
На старте турнира «Россия 25» победила сборную «Звёзды и ВХЛ» со счетом 5:2. Завтра, в воскресенье, 17 декабря, «Россия 25» проведет заключительный матч против сборной Казахстана. Начало игры запланировано на 15:00 по московскому времени.