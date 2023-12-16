    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, южн

    762мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.7eur98.42

    «Россия 25» под руководством Ротенберга вырвала победу у Белоруссии

    1691
    14 комментариев

    Победой команды «Россия 25» завершился матч Кубка Первого канала против сборной Белоруссии, который проходил в Петербурге 16 декабря. Российская команда, которой руководил Роман Ротенберг, победила со счетом 5:3.

    ПоделитьсяПоделиться

    Команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга отставала по счёту в каждом из периодов. Первую шайбу забросил белорус Степан Фальковский, на что хозяева ответили точным ударом Никиты Гребёнкина. Во втором периоде Роман Горбунов вывел гостей вперед, но вскоре Василий Глотов вернул равенство. В середине третьего периода Вадим Мороз снова поднял сборную Белоруссии вперед, однако за несколько минут до финальной сирены Александр Никишин сравнял счёт. На предпоследней минуте команда «Россия 25» забила еще одну шайбу в большинстве, а финальный гол на последней минуте забросил Илья Сафонов.

    На старте турнира «Россия 25» победила сборную «Звёзды и ВХЛ» со счетом 5:2. Завтра, в воскресенье, 17 декабря, «Россия 25» проведет заключительный матч против сборной Казахстана. Начало игры запланировано на 15:00 по московскому времени.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Спорт
    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    Гость16 Дек 2023 в 21:15
    Не могу себя заставить смотреть хоккей Россия-Белоруссия. Почему-то все-равно хочется смотреть Россия-Канада. Надо что-то с этим делать..
    +0−0
    Гость16 Дек 2023 в 21:03
    Напряжённая игра очень была. Жаль пока не в новом дворце
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close