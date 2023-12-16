При украинской атаке Белгородской области погибли 12 коров и пострадал один человек

Атаке со стороны ВСУ в Белгородской области подвергся поселок Красное Шебекинского городского округа. Об этом в субботу, 16 декабря , рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Взрывное устройство ВСУ сбросили при помощи дрона. В результате пострадал пассажир «Газели». У него осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Мужчину госпитализировали. Также осколки взрывного устройства повредили сам автомобиль и экскаватор.



Еще под украинский минометный обстрел попала ферма — погибли 12 коров. Также осколки снарядов посекли крышу на ферме и сенохранилище. На месте работают оперативные службы.