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    При украинской атаке Белгородской области погибли 12 коров и пострадал один человек

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    Атаке со стороны ВСУ в Белгородской области подвергся поселок Красное Шебекинского городского округа. Об этом в субботу, 16 декабря, рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    Взрывное устройство ВСУ сбросили при помощи дрона. В результате пострадал пассажир «Газели». У него осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Мужчину госпитализировали. Также осколки взрывного устройства повредили сам автомобиль и экскаватор.

    Еще под украинский минометный обстрел попала ферма — погибли 12 коров. Также осколки снарядов посекли крышу на ферме и сенохранилище. На месте работают оперативные службы.

    Ранее губернатор Старовойт рассказал, что шесть украинских пограничников сдались в плен на границе региона.

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