В «Зените» опровергли интерес к турецкому вингеру Юсуфу Сары

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев 16 декабря опроверг заявление президента турецкого «Аданы Демирспор» Мурата Санджака о том, что клуб предложил заключить контракт с нападающим Юсуфом Сары.
«Эта информация не соответствует действительности», — цитирует Медведева Sport24.
Юсуф Сары, 25-летний футболист, в текущем сезоне сыграл 19 матчей в различных турнирах, забив 2 гола и сделав 7 результативных передач.
Ранее президент турецкой команды Мурат Санджак заявил, что интерес к Сары помимо «Зенита» проявляют «Марсель», «Ренн» и «Лион». При этом он подчеркнул, что именно у петербургского клуба самые серьезные намерения.