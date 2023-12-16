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    В «Зените» опровергли интерес к турецкому вингеру Юсуфу Сары

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    1 комментарий

    Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев 16 декабря опроверг заявление президента турецкого «Аданы Демирспор» Мурата Санджака о том, что клуб предложил заключить контракт с нападающим Юсуфом Сары.

    «Эта информация не соответствует действительности», — цитирует Медведева Sport24.

    Юсуф Сары, 25-летний футболист, в текущем сезоне сыграл 19 матчей в различных турнирах, забив 2 гола и сделав 7 результативных передач.

    Ранее президент турецкой команды Мурат Санджак заявил, что интерес к Сары помимо «Зенита» проявляют «Марсель», «Ренн» и «Лион». При этом он подчеркнул, что именно у петербургского клуба самые серьезные намерения.

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    ЗенитФутбол
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    Комментарии 1

    Гость16 Дек 2023 в 14:25
    Кого же купят? Усиление нашей команде крайне необходимо.
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