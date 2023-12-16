Турецкий клуб назвал «Зенит» основным претендентом на 25-летнего вингера Юсуфа Сары

Крайний нападающий футбольного клуба «Адана Демирспор» Юсуф Сары может перейти в петербургский «Зенит». Об этом
«"Зенит" проявляет огромный интерес к Юсуфу Сары для своего состава. Мы также получили серьезные предложения от "Марселя", "Ренна" и "Лиона". Как только дело перейдет к конкретным деталям, мы сможем поделиться информацией. Если Юсуф найдет достойное предложение для своего будущего и захочет уйти из клуба, будет неправильным удерживать его», — отметил Санджак.
В текущем сезоне 25-летний Сары сыграл в 19 матчах в различных турнирах, забив два гола и сделав семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость турецкого футболиста оценивается в 5 млн евро.