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    Турецкий клуб назвал «Зенит» основным претендентом на 25-летнего вингера Юсуфа Сары

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    4 комментария

    Крайний нападающий футбольного клуба «Адана Демирспор» Юсуф Сары может перейти в петербургский «Зенит». Об этом 16 декабря в интервью изданию TRT Sport заявил президент турецкой команды Мурат Санджак.

    «"Зенит" проявляет огромный интерес к Юсуфу Сары для своего состава. Мы также получили серьезные предложения от "Марселя", "Ренна" и "Лиона". Как только дело перейдет к конкретным деталям, мы сможем поделиться информацией. Если Юсуф найдет достойное предложение для своего будущего и захочет уйти из клуба, будет неправильным удерживать его», — отметил Санджак.

    В текущем сезоне 25-летний Сары сыграл в 19 матчах в различных турнирах, забив два гола и сделав семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость турецкого футболиста оценивается в 5 млн евро.

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    Комментарии 4

    Гость16 Дек 2023 в 13:29
    С 2007 года перестал смотреть и болеть за Зенит. Питомник для негров и 4урок.... позор Ленинграда.
    +0−1
    Гость16 Дек 2023 в 12:50
    А к игрокам Лунного или Марсианского чемпионата Зенит интерес ещё не проявляет ?
    +0−0
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