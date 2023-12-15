Минобороны РФ: при атаке на Крым сбиты 26 украинских беспилотников за два часа

Российскими средствами ПВО над Крымским полуостровом уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает вечером 15 декабря Минобороны РФ. Все цели были сбиты в течение двух часов.

«Сегодня в период с 20.30 до 22.30 часов мск пресечена попытка<...> осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Республики Крым», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Ранее в пятницу об уничтожении четырех БПЛА в Курской области сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.