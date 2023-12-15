    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -7

    1 м/с, с-з

    763мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.7eur98.42

    Минобороны РФ: при атаке на Крым сбиты 26 украинских беспилотников за два часа

    578
    2 комментария

    Российскими средствами ПВО над Крымским полуостровом уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает вечером 15 декабря Минобороны РФ. Все цели были сбиты в течение двух часов.

    «Сегодня в период с 20.30 до 22.30 часов мск пресечена попытка<...> осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Республики Крым», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

    Ранее в пятницу об уничтожении четырех БПЛА в Курской области сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

    ▫️

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Атака беспилотников
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Гость15 Дек 2023 в 23:18
    и не кажи гоп пока не пери скокнишь..
    +0−0
    Гость15 Дек 2023 в 23:05
    утро вечера мудренее.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close