Кремль готов к переговорам с США, но есть условия: новости СВО за 15 декабря

Кремль заявил о готовности к переговорам с США Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 15 декабря.



Кремль заявил о готовности к переговорам с США на условиях России После того как Владимир Путин во время пресс-конференции 14 декабря заявил, что Москва готова к восстановлению диалога с США, но для этого нет условий, Вашингтон не заставил себя ждать. В Госдепе в ответ на слова российского президента отметили, что для восстановления отношений необходимо: вывести войска с территории Украины и уважать ее суверенитет;

провести переговоры на условиях Киева;

освободить задержанных в РФ американцев.

После этих заявлений телеканал NBC взял интервью у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. В беседе с журналистами он среди прочего рассказал о том, что Россия «открыта к переговорам с Вашингтоном, но на своих условиях». Урегулирование конфликта на основаниях, которые предлагает сейчас США, Россия исключала и раньше. Кроме того, Песков ответил на слова Трампа, который обещал, что сможет завершить украинский конфликт за сутки. Пресс-секретарь президента России отметил, что это «слишком сложная проблема, чтобы ее можно было завершить за один день».

Япония выделит солидную сумму украинским пенсионерам и учителям Украинский премьер Денис Шмыгаль написал у себя в телеграм-канале, что Всемирный банк направит Украине дополнительные $ 1,34 млрд на выплату пенсий, зарплат учителям, поддержку беженцев и другие приоритетные расходы госбюджета.

— Основная часть этого пакета финансирования — $ 1,086 млрд — это средства правительства Японии. Остальное — гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины, — написал Шмыгаль.

МВД утвердило правила уничтожения беспилотников МВД утвердило порядок пресечения функционирования всех видов беспилотников. Согласно указу, опубликованному на интернет-портале правовой информации, любой дрон — воздушный, подводный и надводный — можно сбить «посредством подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения».



Решение об уничтожении беспилотника могут принимать министр внутренних дел и его заместители, руководители центрального аппарата ведомства, руководители территориальных органов, их заместители и другие «уполномоченные должностные лица». Режиссера Ивана Вырыпаева заочно арестовали на 8 лет Режиссеру Ивану Вырыпаеву назначили восемь лет колонии общего режима по статье о фейках о российской армии. Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, Вырыпаеву также запрещено в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания Вырыпаева на территории РФ либо экстрадиции.



Издательство АСТ снимает с продажи книги Акунина и Быкова*

Издательство АСТ объявило о решении приостановить распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова*.





— Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут, — заявил глава издательства Павел Гришков.



О приостановке продаж книг Быкова* и Акунина сообщили также в сети магазинов «Читай-город» и магазине электронных книг «Литрес». * Признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2022 году.