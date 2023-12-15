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    Спецоперация на Украине

    Кремль готов к переговорам с США, но есть условия: новости СВО за 15 декабря

    Главное, что случилось за эти сутки

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    5 комментариев
    Кремль заявил о готовности к переговорам с США
    Кремль заявил о готовности к переговорам с СШАФото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 15 декабря.

    Кремль заявил о готовности к переговорам с США на условиях России

    После того как Владимир Путин во время пресс-конференции 14 декабря заявил, что Москва готова к восстановлению диалога с США, но для этого нет условий, Вашингтон не заставил себя ждать. В Госдепе в ответ на слова российского президента отметили, что для восстановления отношений необходимо:

    • вывести войска с территории Украины и уважать ее суверенитет;
    • провести переговоры на условиях Киева;
    • освободить задержанных в РФ американцев.

    После этих заявлений телеканал NBC взял интервью у пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. В беседе с журналистами он среди прочего рассказал о том, что Россия «открыта к переговорам с Вашингтоном, но на своих условиях».

    Урегулирование конфликта на основаниях, которые предлагает сейчас США, Россия исключала и раньше.

    Кроме того, Песков ответил на слова Трампа, который обещал, что сможет завершить украинский конфликт за сутки. Пресс-секретарь президента России отметил, что это «слишком сложная проблема, чтобы ее можно было завершить за один день».

    Япония выделит солидную сумму украинским пенсионерам и учителям

    Украинский премьер Денис Шмыгаль написал у себя в телеграм-канале, что Всемирный банк направит Украине дополнительные $ 1,34 млрд на выплату пенсий, зарплат учителям, поддержку беженцев и другие приоритетные расходы госбюджета.


    — Основная часть этого пакета финансирования — $ 1,086 млрд — это средства правительства Японии. Остальное — гранты от США, Швейцарии и Фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины, — написал Шмыгаль.

    МВД утвердило правила уничтожения беспилотников

    МВД утвердило порядок пресечения функционирования всех видов беспилотников. Согласно указу, опубликованному на интернет-портале правовой информации, любой дрон — воздушный, подводный и надводный — можно сбить «посредством подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения».


    Решение об уничтожении беспилотника могут принимать министр внутренних дел и его заместители, руководители центрального аппарата ведомства, руководители территориальных органов, их заместители и другие «уполномоченные должностные лица».

    Режиссера Ивана Вырыпаева заочно арестовали на 8 лет

    Режиссеру Ивану Вырыпаеву назначили восемь лет колонии общего режима по статье о фейках о российской армии.

    Как сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, Вырыпаеву также запрещено в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы.

    Срок наказания будет исчисляться с момента задержания Вырыпаева на территории РФ либо экстрадиции.

    Издательство АСТ снимает с продажи книги Акунина и Быкова*


    Издательство АСТ объявило о решении приостановить распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова*.


    — Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут, — заявил глава издательства Павел Гришков.

    О приостановке продаж книг Быкова* и Акунина сообщили также в сети магазинов «Читай-город» и магазине электронных книг «Литрес».

    * Признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2022 году.

    Кремль заявил о готовности к переговорам с США
    Кремль заявил о готовности к переговорам с СШАФото: Артем Устюжанин / MSK1.RU

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    Комментарии 5

    Гость15 Дек 2023 в 21:02
    Решение о начале переговоров ЕС с Украиной – лишь политическое и не имеет юридической силы.

    Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
    +0−0
    Вячеслав Русаков15 Дек 2023 в 20:59
    Империя Зла готова к переговорам? :))))))
    +1−0
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