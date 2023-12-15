Правительство России утвердило план по борьбе с пьянством на 7 лет вперед

Правительство России утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя в стране на период до 2030 года, передает 15 декабря ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ. Документ также направлен на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности из-за пагубной привычки.
Как уточняет РБК, если прикидывать в литрах, то планируется сократить потребление алкоголя с 8,9 л этанола на каждого жителя России в 2023 году до 7,8 л этанола в 2030-м.
«Концепция <…> ставит основными задачами укрепление ценностей здорового образа жизни, развитие системы профилактики злоупотребления алкоголем, а также развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации лиц с алкогольной зависимостью», — цитирует РБК сообщение пресс-службы Минздрава.
В 2009 году потребление этанола в России составляло 18 л на человека в год. К 2021 году этот показатель снизился уже до 8,8 л, однако за последний год немного подрос — до 8,9 л на человека.
Напомним, ранее Минздрав подготовил распоряжение о запрете продажи мороженого с добавлением этилового спирта для лиц младше 18 лет. Алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам алкогольной продукции. В Минздраве подчеркнули, что поддерживают любые меры, направленные на снижение потребления спиртного.
Сейчас в замороженных десертах крепость достигает 7–10% — как в пиве, вине или других слабоалкогольных напитках. В Минздраве хотят понизить этот показатель до 1,2% и менее.