    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -7

    1 м/с, с-з

    763мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.7eur98.42

    Правительство России утвердило план по борьбе с пьянством на 7 лет вперед

    2431
    36 комментариев

    Правительство России утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя в стране на период до 2030 года, передает 15 декабря ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ. Документ также направлен на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности из-за пагубной привычки.

    Как уточняет РБК, если прикидывать в литрах, то планируется сократить потребление алкоголя с 8,9 л этанола на каждого жителя России в 2023 году до 7,8 л этанола в 2030-м.

    «Концепция <…> ставит основными задачами укрепление ценностей здорового образа жизни, развитие системы профилактики злоупотребления алкоголем, а также развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации лиц с алкогольной зависимостью», — цитирует РБК сообщение пресс-службы Минздрава.

    В 2009 году потребление этанола в России составляло 18 л на человека в год. К 2021 году этот показатель снизился уже до 8,8 л, однако за последний год немного подрос — до 8,9 л на человека.

    Напомним, ранее Минздрав подготовил распоряжение о запрете продажи мороженого с добавлением этилового спирта для лиц младше 18 лет. Алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам алкогольной продукции. В Минздраве подчеркнули, что поддерживают любые меры, направленные на снижение потребления спиртного.

    Сейчас в замороженных десертах крепость достигает 7–10% — как в пиве, вине или других слабоалкогольных напитках. В Минздраве хотят понизить этот показатель до 1,2% и менее.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Борьба с алкоголизмом
    ЛАЙК4
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 36

    Гость15 Дек 2023 в 20:48
    А кефир можно ?
    +1−0
    ProstoZloy15 Дек 2023 в 20:42
    "развитие системы медицинской реабилитации" после "оптимизации" под корень 6 тысяч российских больниц?!
    Вы или крестик снимите, или штаны наденьте!
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    36
    close