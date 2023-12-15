Правительство России утвердило план по борьбе с пьянством на 7 лет вперед

Правительство России утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя в стране на период до 2030 года, передает 15 декабря ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ. Документ также направлен на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности из-за пагубной привычки.



Как уточняет РБК, если прикидывать в литрах, то планируется сократить потребление алкоголя с 8,9 л этанола на каждого жителя России в 2023 году до 7,8 л этанола в 2030-м.



«Концепция <…> ставит основными задачами укрепление ценностей здорового образа жизни, развитие системы профилактики злоупотребления алкоголем, а также развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации лиц с алкогольной зависимостью», — цитирует РБК сообщение пресс-службы Минздрава.

