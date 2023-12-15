В Мурино дикие зубастые строители ускорились к Новому году

К концу года дедлайны горят не только у офисных работников, но и бобров. Очевидцы сняли одного из них за работой в Ленобласти. Дикий зубастый зверь возводит плотину на Брачневом ручье в Мурино. Видео 15 декабря опубликовали в сообществе «Новости Мурино, Девяткино, Бугры».
«Глава семейства строит плотину, не обращая внимания на людей и автомобили, проезжающие рядом», — рассказали свидетели активной работы.
На кадрах зверь грызет ветки и тащит их по сугробам прямо к воде. Рядом виднеются другие «тропки» — следы работы. Вместе со строительным материалом бобр ныряет в воду, где продолжает корпеть над плотиной.
Ранее «Фонтанка» показывала, как толстый бобр в Нижне-Свирском заповеднике «записал» ASMR-видео.