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    В Мурино дикие зубастые строители ускорились к Новому году

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    6 комментариев

    К концу года дедлайны горят не только у офисных работников, но и бобров. Очевидцы сняли одного из них за работой в Ленобласти. Дикий зубастый зверь возводит плотину на Брачневом ручье в Мурино. Видео 15 декабря опубликовали в сообществе «Новости Мурино, Девяткино, Бугры».

    Новости Мурино, Девяткино, Бугры

    «Глава семейства строит плотину, не обращая внимания на людей и автомобили, проезжающие рядом», — рассказали свидетели активной работы.

    На кадрах зверь грызет ветки и тащит их по сугробам прямо к воде. Рядом виднеются другие «тропки» — следы работы. Вместе со строительным материалом бобр ныряет в воду, где продолжает корпеть над плотиной.

    Ранее «Фонтанка» показывала, как толстый бобр в Нижне-Свирском заповеднике «записал» ASMR-видео.

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    Комментарии 6

    Гость15 Дек 2023 в 20:26
    Живая шапка..)
    +0−0
    Су Люк Ын15 Дек 2023 в 19:58
    недобрая для Нас новость!
    +1−0
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