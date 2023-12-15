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    Песков оценил слова Трампа о завершении конфликта на Украине за один день

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине за один день. Свое несогласие он высказал в интервью телеканалу NBC.

    «Он поставил под сомнение утверждение Трампа о том, что он завершит боевые действия за один день», — говорится в сообщении телеканала. Уточняется, что Дмитрий Песков назвал конфликт «слишком сложным», чтобы его можно было «решить так легко».

    В начале августа Трамп заявил, что при своем переизбрании предотвратит третью мировую войну, а конфликт на Украине урегулирует «еще до возвращения в Овальный кабинет». Тогда в Кремле посчитали, что смена власти в Вашингтоне не будет означать смены константы в своей внешней политике.

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    Дональд ТрампДмитрий ПесковУкраина
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