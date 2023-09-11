В Кремле оценили заявление экс-президента США Трампа закончить конфликт на Украине за сутки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал бы возлагать надежды на предстоящие выборы президента в США. Так представитель Кремля прокомментировал слова бывшего американского лидера Дональда Трампа о том, что он закончил бы конфликт на Украине за сутки. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщают «Известия».

По словам пресс-секретаря главы государства, существенных изменений в курсе Вашингтона после прихода Трампа к власти не следует ожидать «Вашингтон всегда сохранял все константы в своей внешней политике. <…> Поэтому возлагать какие-то надежды на Америку я бы не стал», — сказал он.