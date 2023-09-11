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    В Кремле оценили заявление экс-президента США Трампа закончить конфликт на Украине за сутки

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал бы возлагать надежды на предстоящие выборы президента в США. Так представитель Кремля прокомментировал слова бывшего американского лидера Дональда Трампа о том, что он закончил бы конфликт на Украине за сутки. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщают «Известия».

    По словам пресс-секретаря главы государства, существенных изменений в курсе Вашингтона после прихода Трампа к власти не следует ожидать «Вашингтон всегда сохранял все константы в своей внешней политике. <…> Поэтому возлагать какие-то надежды на Америку я бы не стал», — сказал он.

    Представитель Кремля отметил: при новом сроке Дональда Трампа могут быть «нюансировки», но Москва не видит со стороны Штатов предпосылок к изменениям к лучшему.

    В начале августа бывший президент США Дональд Трамп заявил, что при своем переизбрании предотвратит третью мировую войну, а конфликт на Украине урегулирует «еще до возвращения в Овальный кабинет».

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    Дональд ТрампДмитрий ПесковВыборыКонфликт на Украине
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