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    «Считаю подобное поведение недопустимым». Участник драки в Петербурге больше не помощник сенатора

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    28 комментариев

    Оказавшийся в полиции после драки на Миллионной улице в Петербурге Иван Вольский больше не работает помощником сенатора Сергея Митина. Об этом 15 декабря «Фонтанке» рассказал сам парламентарий.

    «После произошедшего инцидента с сегодняшнего дня этот человек больше не является моим помощником. Считаю подобное поведение абсолютно недопустимым. Соблюдать законы и общественный порядок в нашей стране обязаны все, без исключения», — заявил сенатор Сергей Митин в разговоре с «Фонтанкой».

    Мы писали, что в ночь на 15 декабря возле дома 23 по Миллионной улице двое молодых людей зацепились языками с двумя солидными мужчинами. Дело перешло в драку. Уже в полиции один из них продолжил дискуссию с сотрудником и намекал на свой статус и связи на самом верху. Действительно, мужчина оказался помощником сенатора Сергея Митина, Вольского оформили по банальной статье 20.1 Административного кодекса — «Мелкое хулиганство». Как это было — смотрите на видео.

    Сергей Митин до 2017 года 10 лет был губернатором Новгородской области, затем сенатором Совета Федерации от своего региона.

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    Комментарии 28

    Гость15 Дек 2023 в 15:36
    Будет теперь о своем знакомстве с Путиным и с каким-то Митиным во сне и в мечтах вспоминать, а вот с полицией плотно познакомится!
    +0−0
    Y56700p815 Дек 2023 в 15:32
    депутат повел себя как тряпка. знакомства это признак статуса и могущества. закон, поведение и слова ничего не значат. поэтому верните как было. даешь пенсионера в кремле еще на пару десятку лет. можно и больше
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