«Считаю подобное поведение недопустимым». Участник драки в Петербурге больше не помощник сенатора

Оказавшийся в полиции после драки на Миллионной улице в Петербурге Иван Вольский больше не работает помощником сенатора Сергея Митина. Об этом 15 декабря «Фонтанке» рассказал сам парламентарий.



«После произошедшего инцидента с сегодняшнего дня этот человек больше не является моим помощником. Считаю подобное поведение абсолютно недопустимым. Соблюдать законы и общественный порядок в нашей стране обязаны все, без исключения», — заявил сенатор Сергей Митин в разговоре с «Фонтанкой».

Мы писали, что в ночь на 15 декабря возле дома 23 по Миллионной улице двое молодых людей зацепились языками с двумя солидными мужчинами. Дело перешло в драку. Уже в полиции один из них продолжил дискуссию с сотрудником и намекал на свой статус и связи на самом верху. Действительно, мужчина оказался помощником сенатора Сергея Митина, Вольского оформили по банальной статье 20.1 Административного кодекса — «Мелкое хулиганство». Как это было — смотрите на видео.