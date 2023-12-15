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    Делу — время. Иностранцы забрали квартиру у петербурженки 3 года назад, но дело решили возбудить только сейчас

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    9 комментариев

    Пожилая петербурженка лишилась квартиры в 2020 году из-за мошенников. Спустя три года решили возбудить уголовное дело. Такое поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин главе петербургского следственного комитета, сообщает пресс-служба 15 декабря.

    В следственный комитет поступило обращение о мошенничестве, которое было совершено еще в 2020 году. Группа мужчин из Азербайджана обманным путем завладела квартирой пенсионерки. Женщина лишилась единственного жилья. По данным пресс-службы, до сих пор виновные не привлечены к ответственности.

    Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову провести процессуальную проверку и возбудить уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль.

    Ранее еще одна пенсионерка из Петербурга осталась без квартиры и 9 миллионов рублей. Продать жилье ее уговорили мошенники.

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    МошенникиМошенничествоБастрыкин
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    Комментарии 9

    Гость15 Дек 2023 в 13:17
    Что-то давненько не видно нашего прославленного юриста Адвокатулла-заде... Неужели, заболел его любимый верблюд и он погрузился в пучину меланхолии?
    +1−0
    Гость15 Дек 2023 в 13:13
    Если больше нет квартиры,-значит бомжиха! И нечего там разбираться,-бомжей и так некуда девать. Да и 9млн-ей никчему,-все равно эти бомжи все пропивают.
    +1−1
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