Делу — время. Иностранцы забрали квартиру у петербурженки 3 года назад, но дело решили возбудить только сейчас

Пожилая петербурженка лишилась квартиры в 2020 году из-за мошенников. Спустя три года решили возбудить уголовное дело. Такое поручение дал председатель СКР Александр Бастрыкин главе петербургского следственного комитета, сообщает пресс-служба 15 декабря.
В следственный комитет поступило обращение о мошенничестве, которое было совершено еще в 2020 году. Группа мужчин из Азербайджана обманным путем завладела квартирой пенсионерки. Женщина лишилась единственного жилья. По данным пресс-службы, до сих пор виновные не привлечены к ответственности.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову провести процессуальную проверку и возбудить уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль.
Ранее еще одна пенсионерка из Петербурга осталась без квартиры и 9 миллионов рублей. Продать жилье ее уговорили мошенники.