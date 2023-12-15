Толпа из 70 беженцев нагрянула на финскую границу: движение дёрганое

Уже 71 проситель прибыл на финский пограничный пункт «Ваалимаа» («Торфяновка») из России только за утро 15 декабря, и за ними едут новые — движение на восточной границе затруднено, сообщает Yle.



Еще около 10 человек, по данным финской пограничной службы, 15 декабря объявились в пункте пропуска Ниирала («Вяртсиля») в Карелии с просьбой о предоставлении убежища.