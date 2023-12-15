Толпа из 70 беженцев нагрянула на финскую границу: движение дёрганое

Уже 71 проситель прибыл на финский пограничный пункт «Ваалимаа» («Торфяновка») из России только за утро 15 декабря, и за ними едут новые — движение на восточной границе затруднено, сообщает Yle.
Еще около 10 человек, по данным финской пограничной службы, 15 декабря объявились в пункте пропуска Ниирала («Вяртсиля») в Карелии с просьбой о предоставлении убежища.
Движение при пересечении границы обычно временно останавливается, когда лица, ищущие убежища, прибывают на пограничную станцию. За сегодня это уже происходило несколько раз.
Как писала «Фонтанка», вчера пункты пропуска на финской границе заработали впервые после двухнедельного закрытия. На границу прибыли больше девяти десятков человек на велосипедах. Финские власти приняли решение закрыть границу в 20:00 (21:00 мск) 15 декабря еще на месяц.