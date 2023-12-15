Петербурженка вложила почти 7 миллионов в пляжный отдых в Крыму, но не увидела ни денег, ни домиков

Петербурженка решила заработать на туристах в Крыму, однако осталась без денег и без имущества. В деле о недобросовестном исполнителе разбирался Невский районный суд, куда женщина обратилась с иском к ООО «Метр квадратный» о расторжении договора и взыскании денежных средств, сообщает 15 декабря объединенная пресс-служба судов города.



Истец указала, что получила площадку на пляже села Витино в Крыму, где планировала построить семь оборудованных мебелью и прочими удобствами домиков. 23 октября 2020 года она заключила с ООО «Метр квадратный» договор, согласно которому фирма должна была построить и оборудовать эти домики, а также обеспечить их эксплуатацию с 2021-го по 2031 год. Женщина обязалась обеспечить инвестиции в строительство и оборудование домиков в размере 6 810 000 рублей . Срок исполнения договора истекал 23 апреля 2021 года , но ничего сделано не было.

