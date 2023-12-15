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    Петербурженка вложила почти 7 миллионов в пляжный отдых в Крыму, но не увидела ни денег, ни домиков

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    17 комментариев

    Петербурженка решила заработать на туристах в Крыму, однако осталась без денег и без имущества. В деле о недобросовестном исполнителе разбирался Невский районный суд, куда женщина обратилась с иском к ООО «Метр квадратный» о расторжении договора и взыскании денежных средств, сообщает 15 декабря объединенная пресс-служба судов города.

    Истец указала, что получила площадку на пляже села Витино в Крыму, где планировала построить семь оборудованных мебелью и прочими удобствами домиков. 23 октября 2020 года она заключила с ООО «Метр квадратный» договор, согласно которому фирма должна была построить и оборудовать эти домики, а также обеспечить их эксплуатацию с 2021-го по 2031 год. Женщина обязалась обеспечить инвестиции в строительство и оборудование домиков в размере 6 810 000 рублей. Срок исполнения договора истекал 23 апреля 2021 года, но ничего сделано не было.

    Ответчик на заседание не явился.

    Суд расторг договор с ООО «Метр квадратный», взыскав с ответчика денежные средства в размере 6 810 000 рублей, проценты с 24 апреля 2021-го по 18 октября 2023 года в размере 1 494 782 рубля, проценты с 19 октября 2023 года с применением ключевой ставки Банка России, а также госпошлину в размере 48 015 рублей.

    По данным сервиса «РБК компании», организация с названием ООО «Метр квадратный» была ликвидирована 15 декабря 2023 года.

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    Комментарии 17

    Гость15 Дек 2023 в 13:11
    Ни ума, ни денег
    +1−0
    Гость15 Дек 2023 в 13:10
    Да ей лечится надобно
    +1−0
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