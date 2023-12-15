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    Подробности смертельного ДТП у Сомино: RAV 4 пошёл на обгон там, где это разрешено

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    В ДТП на автодороге Вологда — Новая Ладога в Бокситогорском районе Ленинградской области погиб житель Тверской области. Подробности стали известны «Фонтанке» 15 декабря.

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    ДТП произошло вчера около 14 часов на 339-м километре трассы, в районе деревни Сомино. По данным «Фонтанки», предполагаемый виновник — 65-летний житель Мурино. Он управлял чужой «Тойотой RAV 4», пошёл на обгон там, где это разрешено, но не убедился в безопасности и врезался во встречную «Шкоду Октавию». В «Шкоде» погиб водитель — 53-летний житель Тверской области. Водитель «Тойоты» с различными травмами в состоянии средней степени тяжести был доставлен в Пикалевскую горбольницу. Пробка на трассе держалась до вечера.

    Водитель «Тойоты», по данным «Фонтанки», в этом году ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, водитель «Шкоды» — один раз. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). С предполагаемого виновника взята подписка о невыезде.

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