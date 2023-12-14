Обгон привёл к смертельному ДТП на трассе Вологда — Новая Ладога. Полиция показала, что осталось от «Шкоды»

Один человек погиб и ещё один пострадал в результате лобового столкновения на федеральной трассе А-114 Вологда — Новая Ладога в Бокситогорском районе Ленобласти 14 декабря. Через пять часов после аварии движение на участке всё ещё затруднено.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, информация о ДТП в 15 км от посёлка Сомино в сторону Вологды поступила около половины третьего часа дня. Не разъехались «Тойота RAV4» и «Шкода Октавия».

