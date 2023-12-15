«Ваня» продолжает влиять на Петербург. В воскресенье погода резко изменится

Снегопады — главная особенность ближайших трёх дней в Петербурге. В пятницу и субботу при этом ожидается слабый мороз, а в воскресенье придёт новая оттепель.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 декабря в городе преимущественно облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем северных направлений слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 5–7 градусов, днем составит минус 4–6. На дорогах гололедица.

