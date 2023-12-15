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    «Ваня» продолжает влиять на Петербург. В воскресенье погода резко изменится

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    11 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Снегопады — главная особенность ближайших трёх дней в Петербурге. В пятницу и субботу при этом ожидается слабый мороз, а в воскресенье придёт новая оттепель.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 декабря в городе преимущественно облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем северных направлений слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 5–7 градусов, днем составит минус 4–6. На дорогах гололедица.

    Погоду в регионе формирует северо-западная периферия активного циклона «Ваня», засыпающего снегом центральные области Европейской России. Небо продолжат закрывать плотные облака. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В субботу, 16 декабря, по данным СЗ УГМС, ночью местами небольшой снег, минус 5–7 градусов, местами до минус 10. Днем без существенных осадков, минус 3–5 градусов. А в воскресенье, 17 декабря, температура с ночных минус 5 подпрыгнет до плюс 1–3 днём. При этом ожидается мокрый снег, днем местами небольшой дождь с мокрым снегом, утром в отдельных районах налипание мокрого снега.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 11

    Гость15 Дек 2023 в 10:05
    а где фрау Марта
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