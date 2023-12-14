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    В Красном Селе машину вынесло на остановку с людьми. Скорость спасла не всех

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    Водитель пикапа не удержал машину на дороге в Красносельском районе Петербурга. Последствия, которые могли быть еще страшнее при более быстрой езде, попали на видео.

    Авария случилась на улице Спирина вечером 14 декабря, сообщают в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». На записи видно, как автомобиль на повороте с Геологической заносит на остановку, на которой общественный транспорт ждут как минимум десять человек. Несколько оказываются на земле.

    Транспортный КОЛЛАПС. Красное Село. Новости, события!

    «Водитель внедорожника вроде двигался с невысокой скоростью, повернув с улицы Геологической, но, попав на чистый лед около автобусной остановки, соскользнул прямо в эту остановку, совершив наезд на одного человека — на девушку, остальные успели разбежаться», — пишут в паблике.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» уточнили, что информация об аварии поступила в полицию в начале седьмого часа вечера. С управлением Great Wall Deer не справился 43-летний водитель. Травмы получила девушка 20 лет, ее госпитализировали.

    Еще один случай, наглядно демонстрирующий, как важно зимой ездить аккуратно и соблюдать скорость, позволяющую контролировать машину, произошел на трассе «Скандинавия» днем.

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