В Красном Селе машину вынесло на остановку с людьми. Скорость спасла не всех

Водитель пикапа не удержал машину на дороге в Красносельском районе Петербурга. Последствия, которые могли быть еще страшнее при более быстрой езде, попали на видео.



Авария случилась на улице Спирина вечером 14 декабря, сообщают в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». На записи видно, как автомобиль на повороте с Геологической заносит на остановку, на которой общественный транспорт ждут как минимум десять человек. Несколько оказываются на земле.