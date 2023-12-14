Легковую завертело на «Скандинавии» между самосвалом и встречкой. Финал — неожиданный

Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Ситуация, наглядно демонстрирующая, как важно зимой ездить аккуратно и соблюдать скорость, которая позволяет контролировать машину, произошла днем 14 декабря на трассе «Скандинавия» в Ленобласти. Случай попал на камеру видеорегистратора одного из очевидцев.
В час дня на 120-м километре трассы А-181 «Скандинавия» в направлении Петербурга водитель «Лада Ларгус» потерял контроль над дорогой и создал опасную ситуацию, рассказал участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На записи видно, что в этот момент машина ехала по встречной полосе. Водитель «Лады» обогнал сначала автора видео, потом самосвал, после чего чудом разминулся со встречным внедорожником — и его занесло. Машину начало крутить посреди проезжей части, сзади приближался самосвал, по встречке — фура.
Нередко такие ситуации заканчиваются серьезными ДТП, но водитель «Лады», видимо, родился в рубашке. Самосвал успел плавно затормозить, встречная фура проехала мимо, не задев, и со следующим за ней самосвалом тоже удалось не столкнуться, когда «Ларгус» попятился, чтобы развернуться. Отделались испугом.