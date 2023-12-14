Грузии предоставили статус страны-кандидата в ЕС

Главы государств и правительств стран Евросоюза решили предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС, передает 14 декабря РИА Новости. Об этом на саммите в Брюсселе заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Евросовет предоставил Грузии статус кандидата», — цитирует агентство его пост в соцсетях.

Напомним, на саммите в Брюсселе в 2022 году Грузии этот статус не предоставили. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в сентябре сообщил, что Грузия на тот момент выполнила всего три из 12 условий, поставленных Еврокомиссией для получения статуса страны-кандидата.

