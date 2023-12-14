Арестованному за махинацию с квартирой адвокату добавили новую аферу. Миллионы пытались похитить у внука адмирала

Следствие готовится предъявить новое обвинение 31-летнему адвокату петербургской палаты, которого меньше месяца назад отправили под домашний арест за покушение на мошенничество. По данным СК, он поучаствовал не в одной преступной схеме.



Как сообщает Следственный комитет по Петербургу 14 декабря, в отношении адвоката возбуждено второе уголовное дело по аналогичной статье. Ему вменяют покушение на мошенничество в особо крупном размере.



Старт производству дал исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК Олег Бобков, на личном приёме которого побывал пенсионер — внук адмирала Советского Союза. Он едва не лишился денег от продажи квартиры.

