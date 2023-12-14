Арестованному за махинацию с квартирой адвокату добавили новую аферу. Миллионы пытались похитить у внука адмирала

Следствие готовится предъявить новое обвинение 31-летнему адвокату петербургской палаты, которого меньше месяца назад отправили под домашний арест за покушение на мошенничество. По данным СК, он поучаствовал не в одной преступной схеме.
Как сообщает Следственный комитет по Петербургу 14 декабря, в отношении адвоката возбуждено второе уголовное дело по аналогичной статье. Ему вменяют покушение на мошенничество в особо крупном размере.
Старт производству дал исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК Олег Бобков, на личном приёме которого побывал пенсионер — внук адмирала Советского Союза. Он едва не лишился денег от продажи квартиры.
Согласно материалам, в апреле-июне этого года подозреваемый, узнав о финансовом положении пенсионера, попытался получить от него 5 млн рублей. По информации следствия, соучастники изготовили липовую расписку, в которой говорилось, что пенсионер брал эти деньги в долг и обязался вернуть. Расчёт попытались получить через суд с процентами в 300 тысяч рублей. Иск, который подал адвокат, рассмотрен не был, уточнили в СК.
Следствие продолжает устанавливать обстоятельства и соучастников.
Сам адвокат с конца ноября ограничен домашним арестом. Василеостровский райсуд отправил его в квартирные застенки до 17 января как подозреваемого в покушении на хищение более 2,5 млн рублей у собственника доли в квартире на Наличной улице.