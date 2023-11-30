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    Суд арестовал задержанного по делу о покушении на мошенничество адвоката в Петербурге

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    Василеостровский райсуд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении задержанного по делу о покушении на мошенничество адвоката.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 30 ноября, адвокат городской палаты якобы принимал участие в отъеме квартиры у жителя Василеостровского района. По версии следствия, зная о том, что мужчина является собственником 2/3 квартиры на Наличной улице и при этом выпивает, адвокат решил с неустановленными соучастниками на этом заработать.

    Они дали подписать владельцу документы якобы на аренду квартиры, а на самом деле это был договор займа на сумму в 2,5 млн рублей. Затем с этим договором и просрочкой в размере 450 тыс. рублей адвокат пришел в суд с требованием наложить арест на недвижимое имущество должника.

    Преступление не было доведено до конца, так как до сих пор поданный в суд иск не рассмотрен по существу.

    Суд удовлетворил ходатайство и отправил адвоката под домашний арест до 17 января.

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    Комментарии 1

    Гость30 Ноя 2023 в 14:08
    пенты в доле?
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