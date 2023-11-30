Суд арестовал задержанного по делу о покушении на мошенничество адвоката в Петербурге

Василеостровский райсуд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении задержанного по делу о покушении на мошенничество адвоката.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 30 ноября, адвокат городской палаты якобы принимал участие в отъеме квартиры у жителя Василеостровского района. По версии следствия, зная о том, что мужчина является собственником 2/3 квартиры на Наличной улице и при этом выпивает, адвокат решил с неустановленными соучастниками на этом заработать.

