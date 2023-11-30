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    В Петербурге задержали адвоката по подозрению в мошенничестве с квартирой на Васильевском острове

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    Сотрудники полиции Петербурга задержали адвоката. Его подозревают в соучастии в сделке с квартирой на Васильевском острове.

    32-летнего адвоката петербургской палаты сотрудники уголовного розыска взяли накануне около десяти утра в квартире на улице Чекистов, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 ноября. Мужчина, по версии следствия, был участником покушения на мошенничество с квартирой на Наличной улице.

    По предварительной информации, собственника квартиры обрабатывали с июня прошлого года по июнь этого. Его заставили подписать договоры займа на общую сумму в 2,5 млн рублей под залог квартиры. А потом пытались наложить арест на жилье через суд. Но до конца «сделку» довести не удалось.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».

    У адвоката были изъяты все электронные носители. Также устанавливаются возможные подельники адвоката и иные эпизоды преступной деятельности.

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