В Петербурге задержали адвоката по подозрению в мошенничестве с квартирой на Васильевском острове

Сотрудники полиции Петербурга задержали адвоката. Его подозревают в соучастии в сделке с квартирой на Васильевском острове.



32-летнего адвоката петербургской палаты сотрудники уголовного розыска взяли накануне около десяти утра в квартире на улице Чекистов, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 ноября. Мужчина, по версии следствия, был участником покушения на мошенничество с квартирой на Наличной улице.



По предварительной информации, собственника квартиры обрабатывали с июня прошлого года по июнь этого. Его заставили подписать договоры займа на общую сумму в 2,5 млн рублей под залог квартиры. А потом пытались наложить арест на жилье через суд. Но до конца «сделку» довести не удалось.

