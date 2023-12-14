250 бойцов ЧВК «Вагнер» получат удостоверения ветеранов боевых действий

250 бойцов частной военной компании «Вагнер» получат удостоверения ветеранов боевых действий. Их подготовил фонд «Защитники Отечества». Об этом сообщает ТАСС 14 декабря со ссылкой на члена наблюдательного совета фонда Алексея Романова.

Сейчас удостоверения находятся на подписи у главы фонда Анны Цивилевой. По данным агентства, ближайшие церемонии вручения должны пройти в Краснодаре, Анапе и Кургане.

«Мы будем искать время для того, чтобы приехать и вручить <...> так, чтобы это было достойно, торжественно, в присутствии родных и близких», — добавил Романов.