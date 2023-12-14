250 бойцов ЧВК «Вагнер» получат удостоверения ветеранов боевых действий

250 бойцов частной военной компании «Вагнер» получат удостоверения ветеранов боевых действий. Их подготовил фонд «Защитники Отечества». Об этом сообщает ТАСС 14 декабря со ссылкой на члена наблюдательного совета фонда Алексея Романова.
Сейчас удостоверения находятся на подписи у главы фонда Анны Цивилевой. По данным агентства, ближайшие церемонии вручения должны пройти в Краснодаре, Анапе и Кургане.
«Мы будем искать время для того, чтобы приехать и вручить <...> так, чтобы это было достойно, торжественно, в присутствии родных и близких», — добавил Романов.
Вопрос о выдаче ветеранских удостоверений бойцам ЧВК поднял житель Искитима на прямой линии с Владимиром Путиным в четверг, 14 декабря. Он рассказал, что заключил контракт с частной военной компанией на полгода, однако после возращения ему отказали в выдаче удостоверения ветерана боевых действий.
Путин назвал ситуацию с ЧВК «пробелом», допущенным Минобороны. Проблемой остается и то, что частные военные компании не предусмотрены законами РФ. Однако, по словам Путина, участники боевых действий в составе частных военных компаний имеют право на все социальные льготы и формы поддержки со стороны государства.