«Юридически частных военных компаний в России нет». Путин назвал главные проблемы ЧВК

Владимир Путин заявил, что частные военные компании в России не предусмотрены законом, а их участники не заключали контракты с государством. Именно поэтому у них возникают проблемы с льготами и удостоверениями.

В ходе прямой линии с президентом 14 декабря свое беспокойство озвучил житель Искитима. Он рассказал, что заключил контракт с частной военной компанией на полгода. Когда мужчина вернулся, то обратился в военный комиссариат и в центр соцподдержки для получения удостоверения ветерана боевых действий, но получил отказ. Он попросил президента разобраться.

Путин назвал ситуацию с ЧВК «пробелом», допущенным Минобороны. Проблемой остается и то, что частные военные компании не предусмотрены законом РФ. «Контракты участниками боевых действий в рамках частных военных компаний, как бы «частных военных компаний», с государством не заключались. Это главная проблема. С государством в тех или иных отношениях находились командиры этих частных военных компаний. К сожалению, и выплаты осуществлялись наличными. И это тоже большая проблема», — заявил президент.

Кроме того, по словам главы государства, сейчас трудно установить список личного состава этих военных компаний и подразделений. Президент отметил, что среди людей из его близкого окружения тоже есть те, кто воевал в рамках частной военной компании. По словам Путина, они имеют право на все социальные льготы и формы поддержки со стороны государства.

«Я сейчас не буду вдаваться в детали, но нужно это сделать. Министерство обороны это знает, правительство знает это. Если нужно, а может быть, без этого не обойтись, внести изменения в закон — значит, и это будет сделано. Мы обязательно этого добьемся. Во всяком случае, обещаю, мы будем к этому стремиться», — подытожил Владимир Путин.