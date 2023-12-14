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    Сбила и потащила. В Москве юноша остался жив, попав под электричку на станции МЦД-2 «Курьяново»

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    Подростковое озорство едва не закончилось трагедией на станцией «Курьяново» МЦД-2 в Москве. Юноша попал под электричку и чудом остался жив. Подробности сообщает 14 декабря Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

    На опубликованной в паблике RU_CHP видеозаписи видно, как юноша стоит на платформе в компании двух приятелей и в шутку боксирует с ними. В какой-то момент он делает шаг назад и спотыкается, падая с платформы. В этот момент его сбивает прибывающая на станцию электричка. Молодой человек оказывается между платформой и поездом, который тащит его за собой несколько секунд. После его друзья на руках спешно уносят его с платформы.

    RU_CHP

    В пресс-службе СК сообщили, что ЧП произошло 4 декабря. Подростки находились на платформе и один из них, оступившись, попал под электропоезд.

    Молодой человек 18 лет доставлен с травмами в лечебное учреждение и на сегодняшний день проходит лечение, добавили в СК, который проводит доследственную проверку.

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