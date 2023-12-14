Сбила и потащила. В Москве юноша остался жив, попав под электричку на станции МЦД-2 «Курьяново»

Подростковое озорство едва не закончилось трагедией на станцией «Курьяново» МЦД-2 в Москве. Юноша попал под электричку и чудом остался жив. Подробности сообщает 14 декабря Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.



На опубликованной в паблике RU_CHP видеозаписи видно, как юноша стоит на платформе в компании двух приятелей и в шутку боксирует с ними. В какой-то момент он делает шаг назад и спотыкается, падая с платформы. В этот момент его сбивает прибывающая на станцию электричка. Молодой человек оказывается между платформой и поездом, который тащит его за собой несколько секунд. После его друзья на руках спешно уносят его с платформы.