«Верной дорогой идете». Что Путин сказал бы самому себе из 2000 года

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным 14 декабря завершилась вопросом из прошлого.



Последний вопрос задал журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников. Он спросил, что бы Владимир Путин сказал самому себе образца 2000-го года, какой бы дал совет, и от чего бы предостерег.

«Что бы сказал? Я бы сказал: «Верной дорогой идете, товарищ». От чего бы предупредил? От наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнеров. По поводу советов, напутствий: надо верить в великой русский российский народ. В этой вере залог успеха возрождения, становления и развития России», — заключил президент.