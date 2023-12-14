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    «Верной дорогой идете». Что Путин сказал бы самому себе из 2000 года

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    Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным 14 декабря завершилась вопросом из прошлого.

    Последний вопрос задал журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников. Он спросил, что бы Владимир Путин сказал самому себе образца 2000-го года, какой бы дал совет, и от чего бы предостерег.

    «Что бы сказал? Я бы сказал: «Верной дорогой идете, товарищ». От чего бы предупредил? От наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнеров. По поводу советов, напутствий: надо верить в великой русский российский народ. В этой вере залог успеха возрождения, становления и развития России», — заключил президент.

    «Итоги года» с Владимиром Путиным начались примерно в 12:00 по мск и продлились четыре часа. В этом году формат подразумевал и общение с россиянами, и пресс-конференцию с журналистами.

    Все важные заявления президента «Фонтанка» собрала в онлайн-трансляции.

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