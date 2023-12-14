Путин про привлечение трудовых мигрантов: прежде всего надо руководствоваться интересами местного населения

О проблемах с трудовыми мигрантами, на которые жалуются жители регионов России, спросили президента России Владимира Путина в ходе прямой линии, которая проходит 14 декабря в московском Гостином дворе.



Глава государства отметил, что это проблема непростая, которая характерна как для России, так и для многих стран мира. Он привел статистику, согласно которой в России находится 10 миллионов мигрантов.



«Но это не значит, что мы любой ценой и в ущерб коренному населению России будем решать проблемы рынка труда. Нужна квалифицированная рабочая сила, хотя и низкоквалифицированная тоже нужна. Мы работаем с партнерами в странах, откуда к нам приезжают мигранты», — сказал Путин.

