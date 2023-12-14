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    Путин про привлечение трудовых мигрантов: прежде всего надо руководствоваться интересами местного населения

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    О проблемах с трудовыми мигрантами, на которые жалуются жители регионов России, спросили президента России Владимира Путина в ходе прямой линии, которая проходит 14 декабря в московском Гостином дворе.

    Глава государства отметил, что это проблема непростая, которая характерна как для России, так и для многих стран мира. Он привел статистику, согласно которой в России находится 10 миллионов мигрантов.

    «Но это не значит, что мы любой ценой и в ущерб коренному населению России будем решать проблемы рынка труда. Нужна квалифицированная рабочая сила, хотя и низкоквалифицированная тоже нужна. Мы работаем с партнерами в странах, откуда к нам приезжают мигранты», — сказал Путин.

    Президент отметил, что все мигранты без исключения должны уважать законы и традиции народов России, и за этим должны следить правоохранительные органы. При этом он заметил, что в некоторых школах детей мигрантов уже больше, чем местных, поэтому, по словам Путина, нужно заранее решать эти вопросы. «Нужен специальный орган, не только МВД, который бы смотрел на эту проблему в комплексе и находил решение проблем», — резюмировал глава государства и добавил, что прежде всего надо руководствоваться интересами местного населения.

    За всеми важными заявлениями президента мы следим в нашей онлайн-трансляции.

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