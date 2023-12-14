Путин заявил, что большой ценности присутствие Молдавии в СНГ не имеет

О нежелании Молдавии участвовать в интеграционных процессах на постсоветском пространстве спросили президента России Владимира Путина в ходе прямой линии, которая проходит 14 декабря в московском Гостином дворе.



Глава государства подчеркнул, что большой ценности присутствие Молдавии в СНГ не имеет, и добавил, что если Кишинёв хочет работать в рамках Союза, то «пожалуйста, мы будем рады».



Если Молдавия откажется от совместной работы, то «такой выбор молдавского руководства, и значит, так тому и быть», добавил Путин.



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