Путин про новый учебник истории: нужна фундаментальная государственная версия

Президента России Владимира Путина в ходе прямой линии, которая проходит 14 декабря в Москве, спросили про его отношение к созданию нового учебника истории.



Глава государства отметил, что учебников было более шестидесяти версий, и подчеркнул, что во многих учебниках было всё что угодно, например «активно описывалось значение второго фронта, но ничего не говорилось про значение битвы про Сталинградом».



Нужна фундаментальная государственная версия, которая должна быть доведена до всех, кто читает этот учебник, поскольку «сегодня ребенок, а завтра гражданин», подчеркнул Путин.

