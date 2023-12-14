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    Путин: российские авиакомпании закупали слишком много иностранных самолетов

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    В ходе прямой линии с гражданами России 14 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что отечественные авиакомпании закупали слишком много иностранных самолётов. По его словам, Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году.

    «У нас постоянно были споры с нашими авиакомпаниями, которые закупали без ограничений, но тем не менее слишком много самолётов иностранного производства», — заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что при закупке Airbus и Boeing руководствовались понятными соображениями: экономичностью двигателя, соблюдением требований по шуму.

    Владимир Путин отметил, что российские авиакомпании поступили верно, когда не стали возвращать самолеты, взятые в лизинг. При этом часть лайнеров уже была выкуплена, пояснил президент. «Мы планируем произвести свыше тысячи собственных самолётов к 2030 году», — заключил президент.

    В сентябре 2023 года «Аэрофлот» получил средства на выкуп из Фонда национального благосостояния. Вместе с ним Минтранс согласовал выделение средств «Уральским авиалиниям» и iFly. Это сделано для того, чтобы воздушные суда не были арестованы при полетах за рубеж.

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    АвиацияАвиакомпанииСамолеты
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