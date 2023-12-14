Путин: российские авиакомпании закупали слишком много иностранных самолетов

В ходе прямой линии с гражданами России 14 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что отечественные авиакомпании закупали слишком много иностранных самолётов. По его словам, Россия планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году.



«У нас постоянно были споры с нашими авиакомпаниями, которые закупали без ограничений, но тем не менее слишком много самолётов иностранного производства», — заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что при закупке Airbus и Boeing руководствовались понятными соображениями: экономичностью двигателя, соблюдением требований по шуму.