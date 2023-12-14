Путин заявил, что Россия хочет открыть свой госпиталь в Газе

Россия предложила открыть в секторе Газа свой полевой госпиталь. Об этом 14 декабря сказал президент РФ Владимир Путин в ходе подведения итогов года.



По его словам, тема обсуждалась в ходе визита Путина в ОАЭ. Тогда выяснилось, что Эмираты создали госпиталь в Газе, недалеко от КПП «Рафах» на границе с Египтом. Москва тоже бы хотела открыть госпиталь в том месте, на стадионе.



Путин заявил, что президент Египта поддержал идею. А израильская сторона считает, что это «небезопасно». Москва обещает продлить усилия в этом направлении. Тем не менее у РФ есть договоренность об увеличении поставок оборудования и медикаментов в сектор Газа по просьбе Израиля, что Россия и будет делать.

