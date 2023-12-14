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    Путин заявил, что Россия хочет открыть свой госпиталь в Газе

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    Россия предложила открыть в секторе Газа свой полевой госпиталь. Об этом 14 декабря сказал президент РФ Владимир Путин в ходе подведения итогов года.

    По его словам, тема обсуждалась в ходе визита Путина в ОАЭ. Тогда выяснилось, что Эмираты создали госпиталь в Газе, недалеко от КПП «Рафах» на границе с Египтом. Москва тоже бы хотела открыть госпиталь в том месте, на стадионе.

    Путин заявил, что президент Египта поддержал идею. А израильская сторона считает, что это «небезопасно». Москва обещает продлить усилия в этом направлении. Тем не менее у РФ есть договоренность об увеличении поставок оборудования и медикаментов в сектор Газа по просьбе Израиля, что Россия и будет делать.

    За всеми важными заявлениями президента мы следим в нашей онлайн-трансляции.

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