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    Путин: новые регионы РФ уже заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов

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    Президента России Владимира Путина в ходе прямой линии спросили про будущее новых регионов страны: Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Пресс-конференция главы государства проходит в московском Гостином дворе 14 декабря.

    Отвечая на вопрос, Путин сказал, что ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие и постепенное вхождение их в экономическую и социальную жизнь страны. Плюс в них вкладываются другие регионы, установившие побратимские отношения. Они уже вложили 140–150 миллиардов рублей, другие регионы РФ также вложат еще примерно 100 миллиардов, заявил глава государства.

    Путин отметил, что новые регионы выплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов рублей, что говорит о том, что их экономика восстанавливается.

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