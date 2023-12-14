Путин: новые регионы РФ уже заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов

Президента России Владимира Путина в ходе прямой линии спросили про будущее новых регионов страны: Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Пресс-конференция главы государства проходит в московском Гостином дворе 14 декабря.

Отвечая на вопрос, Путин сказал, что ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие и постепенное вхождение их в экономическую и социальную жизнь страны. Плюс в них вкладываются другие регионы, установившие побратимские отношения. Они уже вложили 140–150 миллиардов рублей, другие регионы РФ также вложат еще примерно 100 миллиардов , заявил глава государства.

