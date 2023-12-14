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    Путин: реальная зарплата населения вырастет на 8% по итогам года

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    Рост реальной зарплаты населения РФ по итогам года составит 8% за вычетом инфляции. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии «Итоги года» 14 декабря.

    «Я понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране эта статистика точная. И реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают – здесь больше составляющих, но где-то под 5% [будет]», – добавил президент.

    Инфляция по итогам года может составить 7,5-8%, однако, по словам Путина, ЦБ и правительство принимают меры, чтобы вернуться к целевым показателям.

    Прибыль российских предприятий по итогам года составила +24%, заявил президент, а банки заработают свыше 3 трлн рублей. «Я, конечно, знаю, и в этой аудитории, и в целом в стране скажут, мол, банки жируют, это все понятно. Но те люди, которые хранят деньги на счетах российских банков, для них это приятная новость – устойчивость российской банковской системы».

    Напомним, «Итоги года» с Владимиром Путиным начались в 12:00 по мск. В этом году формат подразумевает и общение с россиянами, и пресс-конференцию с журналистами. За всеми важными заявлениями президента мы следим в нашей онлайн-трансляции.

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    Гость14 Дек 2023 в 13:00
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