В Ленинградском зоопарке в День обезьян рассказали о «мертвой голове»

В Ленинградском зоопарке сегодня, 14 декабря, напомнили о Всемирном дне обезьян. В честь праздника зверинец в своем телеграм-канале поделился кадрами с очаровательными виновниками торжества.
На видео — саймири, род широконосых обезьян из семейства цепкохвостых. Их еще называют «мертвая голова» из-за белых пятен на мордочке, напоминающих маску. Эти зверьки всеядны. В зоопарке их балуют яблоками, морковкой, листьями капусты, кабачком или ядрами граната. Кроме того, саймири с удовольствием едят орешки, фрукты, насекомых и даже могут разорять птичьи гнезда.
«За показательным кормлением обезьянок можно понаблюдать ежедневно в 15:00 в павильоне «Приматы», — добавили специалисты.
Ранее «Фонтанка» писала о самых маленьких обезьянах на планете. Увидеть семейство карликовых игрунок можно в Ленинградском зоопарке.