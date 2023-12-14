    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -7

    2 м/с, вос

    762мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.89eur96.95

    В Ленинградском зоопарке в День обезьян рассказали о «мертвой голове»

    747
    1 комментарий

    В Ленинградском зоопарке сегодня, 14 декабря, напомнили о Всемирном дне обезьян. В честь праздника зверинец в своем телеграм-канале поделился кадрами с очаровательными виновниками торжества.

    Ленинградский зоопарк

    На видео — саймири, род широконосых обезьян из семейства цепкохвостых. Их еще называют «мертвая голова» из-за белых пятен на мордочке, напоминающих маску. Эти зверьки всеядны. В зоопарке их балуют яблоками, морковкой, листьями капусты, кабачком или ядрами граната. Кроме того, саймири с удовольствием едят орешки, фрукты, насекомых и даже могут разорять птичьи гнезда.

    «За показательным кормлением обезьянок можно понаблюдать ежедневно в 15:00 в павильоне «Приматы», — добавили специалисты.

    Ранее «Фонтанка» писала о самых маленьких обезьянах на планете. Увидеть семейство карликовых игрунок можно в Ленинградском зоопарке.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ОбезьяныЛенинградский зоопаркЗоопаркиЖивотныеПрирода
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close