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    Путин: для такой страны как Россия существование без суверенитета невозможно

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    Президент России Владимир Путин, говоря о своих задачах как главы государства, отметил, что главное — это укрепление суверенитета. Об этом он заявил 14 декабря в ходе прямой линии, которая проходит в Гостином дворе в Москве.

    По словам Путина, для такой страны как Россия существование без суверенитета невозможно, «ее просто не будет в таком виде, в каком она существовала тысячу лет».

    Поэтому главное, отметил Путин, — это укрепление суверенитета внешнего, обороноспособности страны и безопасности по внешнему контуру, обеспечение внутреннего суверенитета, а именно прав и свобод граждан, укрепление парламентаризма, укрепление технологического, финансово-экономического и технологического суверенитета.

    За всеми важными заявлениями президента мы следим в нашей онлайн-трансляции.

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