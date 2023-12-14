Путин: для такой страны как Россия существование без суверенитета невозможно

Президент России Владимир Путин, говоря о своих задачах как главы государства, отметил, что главное — это укрепление суверенитета. Об этом он заявил 14 декабря в ходе прямой линии, которая проходит в Гостином дворе в Москве.



По словам Путина, для такой страны как Россия существование без суверенитета невозможно, «ее просто не будет в таком виде, в каком она существовала тысячу лет».

Поэтому главное, отметил Путин, — это укрепление суверенитета внешнего, обороноспособности страны и безопасности по внешнему контуру, обеспечение внутреннего суверенитета, а именно прав и свобод граждан, укрепление парламентаризма, укрепление технологического, финансово-экономического и технологического суверенитета.

