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    И стар, и млад стали жертвами падения снега на голову в Петербурге

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    Снегопад не только затруднил движение на дорогах Петербурга, но и привел некоторых жителей в больницу.

    74-летнюю жительницу Петроградского района увезли в больницу с улицы Подрезова накануне около трех дня, стало известно «Фонтанке» 14 декабря. По предварительной информации, женщина рассказала, что на улице на нее упала наледь с крыши. Медики Мариинской больницы зафиксировали у нее травмы головы. После оказания медпомощи пенсионерку отпустили домой.

    А ближе к восьми вечера в детскую больницу из Центрального района привезли шестилетнюю девочку. Во время прогулки на нее упала шапка снега. Помимо травм головы, у нее также нашли простуду. Девочку также отпустили домой.

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