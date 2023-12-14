И стар, и млад стали жертвами падения снега на голову в Петербурге

Снегопад не только затруднил движение на дорогах Петербурга, но и привел некоторых жителей в больницу.



74-летнюю жительницу Петроградского района увезли в больницу с улицы Подрезова накануне около трех дня, стало известно «Фонтанке» 14 декабря. По предварительной информации, женщина рассказала, что на улице на нее упала наледь с крыши. Медики Мариинской больницы зафиксировали у нее травмы головы. После оказания медпомощи пенсионерку отпустили домой.



А ближе к восьми вечера в детскую больницу из Центрального района привезли шестилетнюю девочку. Во время прогулки на нее упала шапка снега. Помимо травм головы, у нее также нашли простуду. Девочку также отпустили домой.

