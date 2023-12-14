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    Началась прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным

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    В Москве началась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным — в этом году итоги года было решено совместить с итоговой пресс-конференцией. В 12:10 президент появился в студии в Гостином дворе.

    На мероприятие были приглашены как российские, так и зарубежные средства массовой информации. Россияне прислали к прямой линии более 2 млн вопросов.

    По данным ведущих мероприятия, главная тема — специальная военная операция на Украине. Также были вопросы, касающиеся выплат, ЖКХ, экономики, президентских выборов, мигрантов и др.

    В прошлом совмещенный формат уже применялся — в 2020 году такое решение было принято на фоне пандемии коронавируса.

    Последний раз Кремль проводил прямую линию в 2021 году, а всего суммарно — 18 раз.

    За всеми важными заявлениями президента мы следим в нашей онлайн-трансляции.

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