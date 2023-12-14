СХТ исполнит страшные «Песни западных славян» по Пушкину

18 декабря «Социально-художественный театр» представляет премьеру — спектакль-концерт по одноименному сборнику стихов
«Песни западных славян» — цикл из 16 стихотворений Александра Сергеевича Пушкина, 11 из них являются переделкой прозаического текста песен в книге Проспера Мериме «Гузла, или Сборник иллирийских песен, записанных в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине». Пушкин перевел на стихи прозу Проспера Мериме, который представил вымышленные произведения как настоящий сербский фольклор.
Это действительно страшные сказки, они полны жутких вурдалаков, хитрых русалок и призрачных видений. Сам Пушкин воплощает идеальное сочетание формы и содержания, превозносит мощь языка и торжество фантазии, потому театр выбрал минималистичную форму представления, где главным станет актер и его слово. В песнях Пушкина присутствуют любовь и ненависть, героизм и предательство, кровавые сражения и истинная вера, жажда жизни и добровольное самопожертвование. Все это — воплощение балканских страстей.
Режиссер Павел Михайлов о своем спектакле: «Надо смотреть, потому что ничего другого посмотреть нельзя. Это классическое искусство, классическая работа, музыка, специально написанная композитором Владимиром Розановым. Это такая "прививка искусством"».
В спектакле заняты: Анна Мигицко, Елена Калинина, Алина Король, Павел Панков, Александр Цицкун, Иван Лосев.
16+
Арина Хек