Ребёнка залили газом на Бабушкина. У метро «Гражданский проспект» десятиклассник лил слёзы после атаки двоих

Двое школьников обратились к медикам после атаки перцовым газом в Невском и Калининском районах Петербурга. Оба знают, с кого спрашивать за пролитые слёзы.



12-летнему шестикласснику досталось во дворе на улице Бабушкина, 101, накануне около половины пятого часа вечера, стало известно «Фонтанке» 14 декабря. На помощь ему подоспела прохожая, которая и позвонила в экстренные службы.



Мальчика привезли в больницу с аллергическим конъюнктивитом, ушибы на голове также не остались незамеченными. Тем же вечером с заявлением в полицию обратилась мать, указавшая на знакомого сына, который, насколько она знает, живёт неподалёку от места нападения. Его ищут.

