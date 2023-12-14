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    Ребёнка залили газом на Бабушкина. У метро «Гражданский проспект» десятиклассник лил слёзы после атаки двоих

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    Двое школьников обратились к медикам после атаки перцовым газом в Невском и Калининском районах Петербурга. Оба знают, с кого спрашивать за пролитые слёзы.

    12-летнему шестикласснику досталось во дворе на улице Бабушкина, 101, накануне около половины пятого часа вечера, стало известно «Фонтанке» 14 декабря. На помощь ему подоспела прохожая, которая и позвонила в экстренные службы.

    Мальчика привезли в больницу с аллергическим конъюнктивитом, ушибы на голове также не остались незамеченными. Тем же вечером с заявлением в полицию обратилась мать, указавшая на знакомого сына, который, насколько она знает, живёт неподалёку от места нападения. Его ищут.

    Вечер 12 декабря прошёл болезненно для 16-летнего десятиклассника. По предварительным данным, школьника атаковали двое с баллончиком у станции метро «Гражданский проспект». Он получил удар в лицо, струю газа и лишился электронной сигареты.

    Случившееся квалифицировали по статье о разбое. Подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался 15-летний ученик седьмого класса, который живёт и учится в Калининском районе.

    На прошлой неделе аналогичным способом у студента отбирали вейп у станции «Академическая». В отделе после нападения оказались трое школьников, младшего из которых отпустили — ему 12 лет.

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