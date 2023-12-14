Жителя коммуналки в центре Петербурга задержали после заявления жены об изнасиловании соседки-пенсионерки

Жительница коммуналки в Адмиралтейском районе Петербурга вызвала скорую для соседки и полицию для мужа, которого обвинила в изнасиловании.



В 112 петербурженка из квартиры на Можайской улице позвонила накануне около семи утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 декабря. По предварительной информации, она сообщила, что ее муж изнасиловал соседку.



Наряд полиции задержал и доставил в отдел 34-летнего мужчину, предположительно, в состоянии наркотического опьянения. По предварительной информации, он придушил и изнасиловал 59-летнюю женщину.

